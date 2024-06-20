Надругательство над могилами военных в Киеве начали расследовать

Надругательство над могилами военных в Киеве. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/n196500-nadrugatelstvo-nad-mogilami-voennyh-v-kieve-nachali-rassledovat.html

Ракурс

Наругу над могилами захисників України розслідує прокуратура.

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Зранку 20 червня на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України — Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пильщикова (Джус), а також Павла Петриченка. Зловмисника зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки та понівечила український стяг. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Слідчі Печерського управління поліції Києва розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України — ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України. Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи зловмисниці.

Нагадаємо, невідомі скоїли погром на могилах загиблих військових Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла, Андрія (Джуса) Пільщикова та Павла Петриченка, які поховані на Аскольдовій могилі. Сімʼї та друзі загиблих героїв вже пообіцяли відновити могили.