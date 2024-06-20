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Ракурс
Могила українського героя Да Вінчі. Фото: «Телеграф»

Вандали понівечили могили українських героїв Да Вінчі, Джуса і Петриченка (ВІДЕО)

20 чер 2024, 10:20
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Невідомі зловмисники вчинили акт вандалізму на могилах загиблих українських військових у Києві.


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Уночі 20 червня вандали скоїли погром на могилах загиблих військових Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла, Андрія (Джуса) Пільщикова та Павла Петриченка, які поховані на Аскольдовій могилі. Про це керівник медичної служби «Ульф» Першого окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі» ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова повідомила у соціальній мережі Х.

Нелюди розбили лампадки на меморіалі-триптиху «Іловайськ. ДАП. Дебальцеве». Також вони пошкодили портрети та обмалювали прапор.

Військова наголосила, що сімʼї та друзі відновлять могили. До справи залучили поліцію, щоб встановити винуватців та притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, у листопаді минулого року російські загарбники знесли пам’ятник жертвам Голодомору у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.

Джерело: Ракурс


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