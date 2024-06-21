Подразделения 24-й бригады перебросили в Часов Яр. Фото: 24 ОМБр

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Місто Часів Яр у Донецькій області відправили обороняти підрозділи 24-ї ОМБр.

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У бригаді кажуть, що ситуація в місті та навколо нього «надзвичайно важка». Російські загарбники постійно влаштовують масовані лобові штурми, а також намагаються обійти населений пункт з півночі та півдня. Про це 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила повідомила у Facebook.

Крім того, окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння.

Військові зізнаються, що зазнають втрат, але масово знищують російську піхоту та техніку.

Воїни 24 бригади масово знищують піхоту та техніку ворога, ламаючи його плани і змушують платити величезну ціну за кожен метр землі. На жаль, в нас теж є втрати. Вічна пам’ять та слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що найзапекліші бої точаться на Покровському та Краматорському напрямках. Бої активізувались на напрямках, які вважались відносно спокійними. Зокрема на Торецькому росіяни намагаються активно штурмувати поблизу Шумів і Нью-Йорка.