На фронті бої активізувались на напрямках, які вважались відносно спокійними

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Літній наступ росії триває. Найзапекліші бої точаться на Покровському та Краматорському напрямках.

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Про це 20 червня зазначає Генштаб ЗСУ.

Бої активізувались на напрямках, які вважались відносно спокійними. Зокрема на Торецькому росіяни намагаються активно штурмувати поблизу Шумів і Нью-Йорка.

Російське командування нарощує інтенсивність і розширює географію бойових дій, щоб виснажити українські війська та не допустити їх переходу в наступ.

Ворог чудово розуміє: в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись, — каже головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На бахмутському напрямку росіяни намагаються «дотиснути» Іванівське, щоб показати бодай якийсь локальний успіх. Про це каналу «Ми — Україна» повідомив заступник командира батальйону 5-ї ОШБр Олексій Тарасенко.