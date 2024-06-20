Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На фронті бої активізувались на напрямках, які вважались відносно спокійними

На фронті бої активізувались на напрямках, які вважались відносно спокійними (КАРТА)

20 чер 2024, 22:59
999

Літній наступ росії триває. Найзапекліші бої точаться на Покровському та Краматорському напрямках.


.

Про це 20 червня зазначає Генштаб ЗСУ.

Бої активізувались на напрямках, які вважались відносно спокійними. Зокрема на Торецькому росіяни намагаються активно штурмувати поблизу Шумів і Нью-Йорка.

Російське командування нарощує інтенсивність і розширює географію бойових дій, щоб виснажити українські війська та не допустити їх переходу в наступ.

Ворог чудово розуміє: в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись, — каже головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На бахмутському напрямку росіяни намагаються «дотиснути» Іванівське, щоб показати бодай якийсь локальний успіх. Про це каналу «Ми — Україна» повідомив заступник командира батальйону 5-ї ОШБр Олексій Тарасенко.

Їх задачі, скоріш за все, просунутися ближче до Часів Яру з півдня, наблизитися до каналу «Сіверський Донець-Донбас». Суперглобальні задачі їхні — вони принципово невиконувані, тому вони від них, скоріш за все, відмовилися, і намагаються отримати хоча б найменші локальні успіхи, — стверджує Тарасенко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів