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На фронте бои активизировались на направлениях, которые считались относительно спокойными
На фронте бои активизировались на направлениях, которые считались относительно спокойными (КАРТА)https://racurs.ua/n196519-na-fronte-boi-aktivizirovalis-na-napravleniyah-kotorye-schitalis-otnositelno-spokoynymi-karta.htmlРакурс
Літній наступ росії триває. Найзапекліші бої точаться на Покровському та Краматорському напрямках.
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Про це 20 червня зазначає Генштаб ЗСУ.
Бої активізувались на напрямках, які вважались відносно спокійними. Зокрема на Торецькому росіяни намагаються активно штурмувати поблизу Шумів і Нью-Йорка.
Російське командування нарощує інтенсивність і розширює географію бойових дій, щоб виснажити українські війська та не допустити їх переходу в наступ.
Ворог чудово розуміє: в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись, — каже головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
На бахмутському напрямку росіяни намагаються «дотиснути» Іванівське, щоб показати бодай якийсь локальний успіх. Про це каналу «Ми — Україна» повідомив заступник командира батальйону 5-ї ОШБр Олексій Тарасенко.
Їх задачі, скоріш за все, просунутися ближче до Часів Яру з півдня, наблизитися до каналу «Сіверський Донець-Донбас». Суперглобальні задачі їхні — вони принципово невиконувані, тому вони від них, скоріш за все, відмовилися, і намагаються отримати хоча б найменші локальні успіхи, — стверджує Тарасенко.
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