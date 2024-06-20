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Ракурс
Охрана нардепа Тищенко напала в Днепре на бойца спецподразделения Kraken, - соцсети

Охрана нардепа Тищенко напала в Днепре на бойца спецподразделения Kraken, — соцсети (ВИДЕО)

20 июн 2024, 22:05
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Люди у формі та балаклавах напали на добровольця та бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова у Дніпрі.


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Речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська заявила LIGA.net що тривають слідчі дії для ідентифікації всіх осіб.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що невідомі люди можуть бути охороною нардепа Миколи Тищенка — той сьогодні як раз приїздив із візитом у Дніпро. За даними ресурсів міста, у Павлова з Тищенком могла бути словесна перепалка.

Основна мета сьогоднішнього приїзду Тищенка до Дніпра — боротьба з нелегальними офісами та ботофермами.

Про напад у центрі Дніпра на добровольця, який гуляв із дитиною, hromadske розповіли у поліції. За фактом нападу відкрили два кримінальні провадження.

У соцмережах пишуть, що Павлов посперечався із Тищенком. Після цього група людей у формі оточила чоловіка та вдягла на нього кайданки. У цей час його сумку обшукували.

Источник: Ракурс


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