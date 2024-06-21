Рашисты активно набирают «судебных приставов» для фейковых судов на ВОТ

Россияне перестраивают репрессивную машину на ВОТ, фото: Сергей Елкин

https://racurs.ua/n196545-rashisty-aktivno-nabiraut-sudebnyh-pristavov-dlya-feykovyh-sudov-na-vot.html

Ракурс

Російські загарбники активно набирають «судових приставів» до фейкових судів на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 21 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

В той час як суддів, які виносять юридично нікчемні вироки нашим громадянам на ТОТ, призначають з рф — їх обслугу намагаються набрати з місцевих. Наразі росіяни активно шукають приставів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на ТОТ Херсонщини ворог навіть відкрив «школу приставів» на базі «технічного університету», після набору до якої «студенти» відразу йдуть на практику.

Водночас на ТОТ Запоріжжя до «приставів» беруть всіх без досвіду будь-якої роботи, обіцяючи соціальний пакет та високі для захопленого регіону зарплату.

У ЦНС наголошують, що робота приставом є участю у репресіях проти українського народу й тому вважається тяжким злочином без терміну давності.