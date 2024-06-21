Нидерланды передадут Украине дополнительный комплекс Patriot

Украине передадут еще одну систему ПВО Patriot, фото: German Patriot

https://racurs.ua/n196544-niderlandy-peredadut-ukraine-dopolnitelnyy-kompleks-patriot.html

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Нідерланди та ще одна країна планують спільно поставити Україні систему ППО Patriot.

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Про це оголосила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє видання NL Times.

За її словами, цей комплекс сформовано з різних елементів, тож робота над тим, щоб сформувати цілісну систему, тривала протягом певного часу.

Оллонгрен наголосила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України. Вона вважає «дуже гарною новиною» те, що Румунія оголосила про постачання системи Patriot цього тижня. Міністр додала, що США також працюють над тим, щоб більше допомагати українським військовим зусиллям.

Вона зазначила минулого тижня на зустрічі щодо Patriot у Брюсселі було зроблено чергову інвентаризацію, щоб допомогти Україні з протиповітряною обороною. За словами Оллонгрен, тоді «всі шматочки пазлу» були на столі.

Яка саме країна допомагає постачати систему, Оллонгрен розкривати не стала. Вона вважає, що відповідна країна сама про це має оголосити.

У минулому Нідерланди надавали основні компоненти для системи Patriot, такі як ракети і пускові установки. Українська влада раніше заявляла, що потребує ще сім систем Patriot. Хоча нові поставки не доведуть кількість систем Patriot до семи, Оллонгрен наголошує, що кожне розширення вітається, «тому що росіяни продовжують і навіть посилюють повітряні удари».

Коли саме Patriot надійде до України, міністр не повідомила, оскільки не хотіла в такий спосіб давати росіянам жодної інформації.

Джерело: NL Times