Последствия российского авиаудара по Селидову, скриншот видео

https://racurs.ua/n196543-rossiyane-nanesli-aviaudar-po-selidovu-dvoe-pogibshih-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 червня, завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині.

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Ціллю рашистів стали мирні жителі — двоє людей загинули, ще троє поранені. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Зазначається, що двом пораненим — чоловікам 1988 та 1980 років народження було надано домедичну допомогу на місці обстрілу, після чого їх з численними осколковими пораненнями транспортували до лікувального закладу у місті Покровську.

Також внаслідок обстрілу були пошкоджені: