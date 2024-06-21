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Последствия российского авиаудара по Селидову, скриншот видео
Россияне нанесли авиаудар по Селидову — двое погибших (ВИДЕО)https://racurs.ua/n196543-rossiyane-nanesli-aviaudar-po-selidovu-dvoe-pogibshih-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 червня, завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині.
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Ціллю рашистів стали мирні жителі — двоє людей загинули, ще троє поранені. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
Зазначається, що двом пораненим — чоловікам 1988 та 1980 років народження було надано домедичну допомогу на місці обстрілу, після чого їх з численними осколковими пораненнями транспортували до лікувального закладу у місті Покровську.
Також внаслідок обстрілу були пошкоджені:
- п’ять п’ятиповерхівок;
- шість приватних будинків;
- автомобіль.
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