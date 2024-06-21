Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Селидовому, скріншот відео

Росіяни завдали авіаудару по Селидовому — двоє загиблих (ВІДЕО)

21 чер 2024, 20:12
999

Російські загарбники сьогодні, 21 червня, завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині.


.

Ціллю рашистів стали мирні жителі — двоє людей загинули, ще троє поранені. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Зазначається, що двом пораненим — чоловікам 1988 та 1980 років народження було надано домедичну допомогу на місці обстрілу, після чого їх з численними осколковими пораненнями транспортували до лікувального закладу у місті Покровську.

Також внаслідок обстрілу були пошкоджені:

  • п’ять п’ятиповерхівок;
  • шість приватних будинків;
  • автомобіль.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів