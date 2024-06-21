Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Український дрон знищив автомобіль рашистів у Бєлгородській області (ВІДЕО)

21 чер 2024, 19:49
999

Захисники України з 42-ї ОМБр за допомогою дрона знищили автомобіль, яким пересувалися російські військові.


.

Відповідне відео сьогодні, 21 червня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Знищення автомобільної техніки противника в буферній зоні БНР в районі населеного пункту Муром батальйоном безпілотних систем «Перун» 42 ОМБр, — вказано в описі відео.

На відео, знятого камерою FPV-дрона, показано момент завдання удару по автівці рашистів. Можна помітити, що росіяни, побачивши дрон, зупинили автівку й кинулися з неї врізнобіч.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів