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Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Украинский дрон уничтожил автомобиль рашистов в Белгородской области (ВИДЕО)

21 июн 2024, 19:49
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Захисники України з 42-ї ОМБр за допомогою дрона знищили автомобіль, яким пересувалися російські військові.


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Відповідне відео сьогодні, 21 червня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Знищення автомобільної техніки противника в буферній зоні БНР в районі населеного пункту Муром батальйоном безпілотних систем «Перун» 42 ОМБр, — вказано в описі відео.

На відео, знятого камерою FPV-дрона, показано момент завдання удару по автівці рашистів. Можна помітити, що росіяни, побачивши дрон, зупинили автівку й кинулися з неї врізнобіч.

Источник: Ракурс


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