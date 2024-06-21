Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n196542-ukrainskiy-dron-unichtojil-avtomobil-rashistov-v-belgorodskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Захисники України з 42-ї ОМБр за допомогою дрона знищили автомобіль, яким пересувалися російські військові.

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Відповідне відео сьогодні, 21 червня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Знищення автомобільної техніки противника в буферній зоні БНР в районі населеного пункту Муром батальйоном безпілотних систем «Перун» 42 ОМБр, — вказано в описі відео.

На відео, знятого камерою FPV-дрона, показано момент завдання удару по автівці рашистів. Можна помітити, що росіяни, побачивши дрон, зупинили автівку й кинулися з неї врізнобіч.