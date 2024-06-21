Последствия российской атаки по Кривому Рогу, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n196541-rashisty-udarili-po-prodovolstvennomu-skladu-v-krivom-roge-dvoe-postradavshih-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 21 червня, у другій половині дня завдали ракетного удару по продовольчому складу у Кривому Розі.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.