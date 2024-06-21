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Наслідки російської атаки по Кривому Рогу, фото: Сергій Лисак
Рашисти вдарили по продовольчому складу у Кривому Розі — двоє постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196541-rashysty-vdaryly-po-prodovolchomu-skladu-u-kryvomu-rozi-dvoie-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 червня, у другій половині дня завдали ракетного удару по продовольчому складу у Кривому Розі.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Пожежу, що виникла на місці «прильоту» загасили, — зазначив Лисак. — За уточненою інформацією, постраждали два чоловіки 60 і 22 років. Їхній стан задовільний. Отримали допомогу на місці.