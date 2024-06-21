Сборная Украины по футболу победила команду Словакии

Національна збірна України з футболу з рахунком 2.1 перемогла команду Словаччини у матчі 2-го туру групи E Євро-2024.

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Матч відбувався на «Меркур Шпіль-Арені» у німецькому Дюссельдорфі.

Спочатку рахунок відкрив словацький нападник Іван Шранц вразивши ворота збірної України на 17-й хвилині. Проте в другому таймі голи Миколи Шапаренка (54 хвилина) та Роман Яремчук (80 хвилина) принесли перемогу українській команді.

Президент України Володимир Зеленський на своїй Фейсбук-сторінці вже привітав українську збірну з цією першою перемогою на Євро-2024.

Вірити одне в одного! Підтримувати одне одного! Битися одне за одного! Це те, що має єднати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися: за свободу, життя і за правильне сприйняття України у світі, — наголосив він. — Україна, яка бʼється.Україна, яка тримає удар і долає перешкоди. Україна, яка здатна перемагати! Саме це сьогодні робить національна збірна України з футболу.