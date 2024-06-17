Сергей Ребров прокомментировал сокрушительное поражение сборной Украины. Фото:

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Ракурс

Сергій Ребров, головний тренер Національної збірної України з футболу, прокоментував поразку від Румунії з рахунком 3:0.

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Тренер зізнався, що такого результату ніхто не очікував. Його підопічні хоч і мали перевагу на полі, але результативних дій створити не змогли. Про це повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу.

Очевидно, що були різні складові гри. Ми володіли м’ячем, але не створювали моментів. Такого результату ніхто не очікував. Попереду на нас чекає дуже серйозна гра. Ми повинні поговорити між собою й підготуватися до наступної зустрічі, — зазначив Ребров.

Український тренер також розповів, що казав футболістам про те, що Румунія — це футбольна нація, а їхня збірна вміє грати у футбол.

Ребров наголосив, що тепер збірна має зосередитися на наступній грі проти Словаччини.

Також щодо матчу зробили заяви у коментарі «Суспільному» захисник Олександр Зінченко та голкіпер Андрій Лунін. Легіонер «Арсеналу» зізнався, що «дуже соромно було дивитися нашим вболівальникам в очі, всім тим, хто прийшов нас підтримати», але наголосив, що «потрібно показати нашу реакцію в наступній грі».

А воротар мадридського «Реалу» прокоментував три пропущені голи від румунів.

Всі все бачили. Перший м’яч — моя технічна помилка, так вийшло. Тут немає жодних пояснень. Далі просто не було видно м’яча, трішки удачі в епізоді з другим голом. В епізоді з третім голом не розібралися. Це наші помилки, треба те виправити та рухатися далі, — розповів він.

Не минулося й без скандалів, під час матчу невідомі вивісили на трибунах російську ганчірку — на трибуні вболівальників збірної Румунії був вивішений прапор так званої Донецької народної республіки.

Крім того, підвів українських фанатів футболу й головний транслятор поєдинку — сервіс Megogo. Приблизно з 60-ї хвилини матч в Україні неможливо було подивитися, бо трансляція «впала». Згодом у Megogo пояснили масштабний збій «погодними умовами». Зазначалося, що стався технічний збій в мережі доставки контенту.

Нагадаємо, в першому своєму поєдинку на Чемпіонаті Європи 2024 року в Німеччині збірна України сенсаційно поступилася Румунії. Підопічні Сергія Реброва програли з розгромним рахунком 3:0.

Джерело: «Суспільне»