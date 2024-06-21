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На Балканах произошел масштабный блекаут, фото: Pix4Free
Масштабный блекаут — в четырех странах Европы исчез свет из-за безумной жарыhttps://racurs.ua/n196539-masshtabnyy-blekaut-v-chetyreh-stranah-evropy-ischez-svet-iz-za-bezumnoy-jary.htmlРакурс
У Чорногорії, Боснії та Герцоговині, Албанії та на більшій частині узбережжя Хорватії сьогодні, 21 червня, сталося масштабне відключення електроенергії.
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Блекаут призвів до зупинки роботи підприємств, відключення світлофорів і залишив людей без кондиціонерів посеред спеки, повідомляє агентство Reuters.
Зокрема:
- у столиці Боснії Сараєво та містах Баня-Лука і Мостар рух транспорту зупинився, оскільки температура в деяких частинах регіону сягнула 40 градусів за Цельсієм;
- у Подгориці багато людей залишилися без води, оскільки насоси перестали працювати. Кондиціонери вимкнулися, а морозиво в туристичних магазинах розтануло;
- у хорватському прибережному місті Спліт також утворилися затори на дорогах. По всьому місту пролунали сирени машин швидкої допомоги;
- електропостачання в Албанії було відновлено протягом півгодини, але країна залишається під високим ризиком подальших відключень, оскільки рівень споживання електроенергії і тепла все ще залишається високим, заявили в уряді.
Точна причина інциденту наразі ще встановлюється:
- за словами міністра енергетики Чорногорії Саши Муйовіча, відключення було викликане раптовим збільшенням споживання електроенергії, спричиненим високими температурами і самою спекою. Він додав, що експерти все ще намагаються визначити, де виникла несправність;
- міністр енергетики Албанії Белінда Балуку заявив, що сталася поломка на перемичці між Албанією і Грецією;
- хорватське державне інформаційне агентство HINA з посиланням на неназвані джерела повідомило, що збій почався в Чорногорії.
Системи розподілу електроенергії на Балканах пов’язані між собою, що дозволяє здійснювати передачу і торгівлю електроенергією.
За словами чиновників і користувачів соціальних мереж, електрика і Wi-Fi зникли приблизно о 13.00 за місцевим часом. Згодом оператори повідомили, що вони почали відновлювати постачання.
Джерело: Reuters
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