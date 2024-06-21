На Балканах стався масштабний блекаут, фото: Pix4Free

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У Чорногорії, Боснії та Герцоговині, Албанії та на більшій частині узбережжя Хорватії сьогодні, 21 червня, сталося масштабне відключення електроенергії.

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Блекаут призвів до зупинки роботи підприємств, відключення світлофорів і залишив людей без кондиціонерів посеред спеки, повідомляє агентство Reuters.

Зокрема:

у столиці Боснії Сараєво та містах Баня-Лука і Мостар рух транспорту зупинився, оскільки температура в деяких частинах регіону сягнула 40 градусів за Цельсієм;

у Подгориці багато людей залишилися без води, оскільки насоси перестали працювати. Кондиціонери вимкнулися, а морозиво в туристичних магазинах розтануло;

у хорватському прибережному місті Спліт також утворилися затори на дорогах. По всьому місту пролунали сирени машин швидкої допомоги;

електропостачання в Албанії було відновлено протягом півгодини, але країна залишається під високим ризиком подальших відключень, оскільки рівень споживання електроенергії і тепла все ще залишається високим, заявили в уряді.

Точна причина інциденту наразі ще встановлюється:

за словами міністра енергетики Чорногорії Саши Муйовіча, відключення було викликане раптовим збільшенням споживання електроенергії, спричиненим високими температурами і самою спекою. Він додав, що експерти все ще намагаються визначити, де виникла несправність;

міністр енергетики Албанії Белінда Балуку заявив, що сталася поломка на перемичці між Албанією і Грецією;

хорватське державне інформаційне агентство HINA з посиланням на неназвані джерела повідомило, що збій почався в Чорногорії.

Системи розподілу електроенергії на Балканах пов’язані між собою, що дозволяє здійснювати передачу і торгівлю електроенергією.

За словами чиновників і користувачів соціальних мереж, електрика і Wi-Fi зникли приблизно о 13.00 за місцевим часом. Згодом оператори повідомили, що вони почали відновлювати постачання.

Джерело: Reuters