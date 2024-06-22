Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Польские военные пожаловались на еще одну "очень напряженную ночь"

Польские военные пожаловались на еще одну «очень напряженную ночь»

22 июн 2024, 11:15
999

Польща повідомила про ще одну «дуже напружену ніч».


.

Польські союзницькі винищувачі вкотре підіймалися в повітря у зв’язку з російською атакою проти об'єктів інфраструктури на території України.

Це була дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака дальньої авіації російської федерації накрила всю територію України, включаючи прикордонні з Польщею регіони, — йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Польські військові неодноразово скаржаться на напружені ночі після масованих обстрілів західних областей України російськими нацистами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров