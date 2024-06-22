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Польские военные пожаловались на еще одну "очень напряженную ночь"
Польские военные пожаловались на еще одну «очень напряженную ночь»https://racurs.ua/n196557-polskie-voennye-pojalovalis-na-esche-odnu-ochen-napryajennuu-noch.htmlРакурс
Польща повідомила про ще одну «дуже напружену ніч».
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Польські союзницькі винищувачі вкотре підіймалися в повітря у зв’язку з російською атакою проти об'єктів інфраструктури на території України.
Це була дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака дальньої авіації російської федерації накрила всю територію України, включаючи прикордонні з Польщею регіони, — йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.
❗️Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych statków powietrznych.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) June 22, 2024
Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego… pic.twitter.com/1u1BfwQRlW
Польські військові неодноразово скаржаться на напружені ночі після масованих обстрілів західних областей України російськими нацистами.
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