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Ракурс
Польща повідомила про ще одну "дуже напружену ніч"

Польські військові поскаржилися на ще одну «дуже напружену ніч»

22 чер 2024, 11:15
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Польща повідомила про ще одну «дуже напружену ніч».


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Польські союзницькі винищувачі вкотре підіймалися в повітря у зв’язку з російською атакою проти об'єктів інфраструктури на території України.

Це була дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака дальньої авіації російської федерації накрила всю територію України, включаючи прикордонні з Польщею регіони, — йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Польські військові неодноразово скаржаться на напружені ночі після масованих обстрілів західних областей України російськими нацистами.

Джерело: Ракурс


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