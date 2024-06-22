Как мобилизоваться с письмом-отношением – инструкция для военнообязанных

https://racurs.ua/n196559-kak-mobilizovatsya-s-pismom-otnosheniem-instrukciya-dlya-voennoobyazannyh.html

Ракурс

Як зараз працюють листи-відношення у ЗСУ, розповіли журналісти. Вони створили своєрідну інструкцію для військовозобов’язаних.

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Раніше це був не більше ніж рекомендаційний лист, і в ТЦК на нього зважали вкрай рідко. Проте з березня Генштаб перетворив відношення на зобов’язуючий документ.

Це працює не для всіх посад. Як пояснюють співрозмовники «Радіо Свобода», Генштаб поділив підрозділи на пріоритетні і непріоритетні. Якщо ви пройшли співбесіду у пріоритетний підрозділ — відношення є обов’язковим. Якщо ж у непріоритетний, мобілізуватися туди тепер неможливо. Можна лише підписати контракт.

До якої категорії належить підрозділ, можна дізнатися на співбесіді. Цього списку немає у відкритому доступі.

Листи-відношення видаються на вакансії, на які ви пройшли співбесіду. Ці вакансії можна знайти в базі вакансій Lobby X Army (https://lobbyx.army/), на Work.ua, OLX.ua, robota.ua, на вкладці «Вакансії від сил оборони» в Службі зайнятості (https://dcz.gov.ua/); в рекрутингових центрах конкретних бригад та Міноборони.

Лист-відношення — це документ від імені командира частини про те, що частина готова вас взяти на службу на певну посаду. Відношення не скасовує похід до ТЦК. Навіть якщо підрозділ домовився з вами, мобілізація відбувається саме через центр територіальної комплектації армії.

Від березня 2024 року з відношеннями в ЗСУ відбулися великі зміни. Раніше це був не більше ніж рекомендаційний лист, і в ТЦК на нього зважали вкрай рідко. До березня 2024 року, якщо військком хотів, він міг відправити вас за рекомендацією від бригади. Але частіше — ні. Це відбувалося на кожному кроці, пише «Радіо Свобода».

Ми поспілкувалися з інструктором одного з найбільших навчальних центрів України, і він розповів, що до цього часу (ми спілкувались у травні 2024-го) — не зустрічав жодного мобілізованого з відношенням на руках. Ті, хто хоче в конкретний підрозділ, — йдуть на контракт, каже один з мобілізованих.

Проте з березня Генеральний штаб перетворив відношення на зобов’язуючий документ — відомство видало директиву щодо комплектування військових частин ЗСУ.