Украинская ракета поразила ЗРК «Панцирь-С». Фото: РосСМИ

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Ракурс

Російська армія знову зазнала втрат на території Бєлгородської області.

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У суботу, 22 червня, районі селища Дубове Бєлгородської області ракета вразила пускову установку «Панцир-С». Комплекс був знищений касетним боєприпасом, а екіпажу нібито вдалося вижити. Над місцем прильоту здійнявся чорний дим. Про це повідомив Телеграм-канал Astra.

Тим часом російська диктатура нафантазувала інших версій розвитку подій, щоб не визнавати втрати. Так, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що у Дубовому «зайнялася трава».

А видання «Новая газета. Європа» зазначила, що чорний дим фіксувався поряд із торговим центром «Сіті Мол», що на околиці Бєлгорода, але юридично входить до Дубового.

Як відомо, «Панцирь-С» — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування.

Нагадаємо, 29 лютого бійці Головного управління розвідки МОУ уразили ЗРГК «Панцирь-С» поблизу населеного пункту Головчине Грайворонського району Бєлгородської області. Ворожу систему було виведено з ладу.

Джерела: Astra, «Новая газета. Європа»