рф с начала июня применила 2 тыс. 400 КАБов против Украины. Фото:

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Армія росії з початку червня скинула на Україну понад 2 тис. 400 керованих авіабомб.

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При цьому 700 КАБів прилетіли по Харківщині. Україна максимально працює над отриманням можливості повноцінно відповідати на терор, від якого потерпають всі українці. Однак потрібні засоби, які дозволять знищити носії авіабомб. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час традиційного вечірнього відеозвернення, яке 22 червня з’явилося у Facebook глави держави.

Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківської області, — ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати — розповів він.

Зеленський наголосив, що кількість російських ударів по Харкову та Харківській області значно знизилася. Додав, що для захисту життів українців необхідні не лише системи ППО Patriot, але й треба прискорити тренування українських пілотів для F-16.

Тим часом Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років.

Нагадаємо, 22 червня російська армія запустила по Харкову чотири снаряди УМПБ Д-30 із російського Бєлгорода. Внаслідок влучань та вибухів була пошкоджена виключно цивільна інфраструктура — будинок, зупинки громадського транспорту, магазини. Раніше повідомляли про трьох загиблих та 37 поранених осіб.