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Раненых не оставляют, их добивают – в сети выложили жесткое видео с оккупантами
Раненых не оставляют, их добивают — в сети выложили жесткое видео с оккупантамиhttps://racurs.ua/n196580-ranenyh-ne-ostavlyaut-ih-dobivaut-v-seti-vylojili-jestkoe-video-s-okkupantami.htmlРакурс
У мережу виклали відео, на якому один російський вояк вбиває іншого, пораненого, тікаючи від українських сил.
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Запис із дрона з’явився у твіттері й телеграмі 22 червня.
На ньому видно, як троє російських військовослужбовців біжать по дорозі, тікаючи від небезпеки. В цей час по одному з них (який біжить другим) прилітає і вибухає FPV-дрон. Вояк зазнає поранення і лежить на землі в крові. Коли повз нього пробігає третій солдат, поранений жестами показує собі на голову. Третій солдат убиває пораненого пострілом у голову з автомата Калашникова і продовжує бігти далі за першим.
Кацап добиває пораненого підара, не зупинятися ідіоти. pic.twitter.com/CHFHpj0dSH— АЗОВ_UA_NATO_USA������������� (@herooftheday10) June 22, 2024
У цій ситуації вся сутність російської армії, — додає Цаплієнко.
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