Раненых не оставляют, их добивают – в сети выложили жесткое видео с оккупантами

https://racurs.ua/n196580-ranenyh-ne-ostavlyaut-ih-dobivaut-v-seti-vylojili-jestkoe-video-s-okkupantami.html

Ракурс

У мережу виклали відео, на якому один російський вояк вбиває іншого, пораненого, тікаючи від українських сил.

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Запис із дрона з’явився у твіттері й телеграмі 22 червня.

На ньому видно, як троє російських військовослужбовців біжать по дорозі, тікаючи від небезпеки. В цей час по одному з них (який біжить другим) прилітає і вибухає FPV-дрон. Вояк зазнає поранення і лежить на землі в крові. Коли повз нього пробігає третій солдат, поранений жестами показує собі на голову. Третій солдат убиває пораненого пострілом у голову з автомата Калашникова і продовжує бігти далі за першим.