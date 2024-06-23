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Ракурс
Раненых не оставляют, их добивают – в сети выложили жесткое видео с оккупантами

Раненых не оставляют, их добивают — в сети выложили жесткое видео с оккупантами

23 июн 2024, 08:20
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У мережу виклали відео, на якому один російський вояк вбиває іншого, пораненого, тікаючи від українських сил.


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Запис із дрона з’явився у твіттері й телеграмі 22 червня.

На ньому видно, як троє російських військовослужбовців біжать по дорозі, тікаючи від небезпеки. В цей час по одному з них (який біжить другим) прилітає і вибухає FPV-дрон. Вояк зазнає поранення і лежить на землі в крові. Коли повз нього пробігає третій солдат, поранений жестами показує собі на голову. Третій солдат убиває пораненого пострілом у голову з автомата Калашникова і продовжує бігти далі за першим.

У цій ситуації вся сутність російської армії, — додає Цаплієнко.

Источник: Ракурс


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