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Поранених не залишають, їх добивають - у мережі виклали жорстке відео з окупантами
Поранених не залишають, їх добивають — у мережі виклали жорстке відео з окупантамиhttps://racurs.ua/ua/n196580-poranenyh-ne-zalyshaut-yih-dobyvaut-u-mereji-vyklaly-jorstke-video-z-okupantamy.htmlРакурс
У мережу виклали відео, на якому один російський вояк вбиває іншого, пораненого, тікаючи від українських сил.
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Запис із дрона з’явився у твіттері й телеграмі 22 червня.
На ньому видно, як троє російських військовослужбовців біжать по дорозі, тікаючи від небезпеки. В цей час по одному з них (який біжить другим) прилітає і вибухає FPV-дрон. Вояк зазнає поранення і лежить на землі в крові. Коли повз нього пробігає третій солдат, поранений жестами показує собі на голову. Третій солдат убиває пораненого пострілом у голову з автомата Калашникова і продовжує бігти далі за першим.
У цій ситуації вся сутність російської армії, — додає Цаплієнко.