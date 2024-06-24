Евросоюз расширяет антироссийские санкции, фото: Служба внешней разведки Украины

https://racurs.ua/n196618-novyy-paket-sankciy-protiv-rf-vvel-evrosouz-detali.html

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Євросоюз ухвалив вже 14-й пакет санкцій проти режиму російського диктатора володимира путіна.

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Нові санкції спрямовані на такі сектори російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля, а також вони покликані ускладнити обхід санкцій ЄС. Про це сьогодні, 24 червня, повідомляється на сайті Європейської Ради.

Сьогоднішній пакет санкцій передбачає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних та юридичних осіб. Також до санкційного списку додано 61 фірму з рф, Китаю, ОАЕ, Туреччини, проти яких введені обмеження на експорт технологій подвійного призначення.

Нові санкції передбачають:

заборону на послуги з перевантаження російського скрапленого природного газу (СПГ) на території ЄС з метою його подальшого транспортування до третіх країн. Обмеження стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, проте заборона не поширюється на імпорт СПГ у сам Євросоюз;

запровадження обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не під'єднані до газової системи;

заборону на нові інвестиції для завершення споруджуваних СПГ-проектів, таких як Arctic LNG 2 і Murmansk LNG;

заборону на використання «Системи передачі фінансових повідомлень» (SPFS) — російської автономної системи обміну фінансовими повідомленнями, котра створювалася як аналог системи SWIFT;

ширшу заборону польотів до ЄС. Європейським авіакомпаніям заборонено виконувати чартери і приватні перельоти на замовлення фізичних та юридичних осіб з рф. На запити відповідних органів має надаватися будь-яка інформація про чартери, включаючи дані про пасажирів;

політичним партіям, фондам та неурядовим організаціям більше не буде дозволено отримувати фінансування з росії;

розширення переліку заборонених предметів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського оборонного сектору, та подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють, зокрема, збільшенню російського промислового потенціалу (зокрема марганцевих руд, низки видів пластику, рідкісноземельних елементів й електронних компонентів);

подальші обмеження на імпорт гелію з росії, який є джерелом значних доходів для режиму.

Також Євросоюз вперше запровадив санкції проти конкретних суден, які сприяють російській агресії проти України. Цим суднам заборонено захід в порти ЄС і отримання послуг. У цьому переліку наразі 27 суден.

Крім того, запроваджуються додаткові інструменти для боротьби з обходом санкцій:

материнські компанії ЄС мають гарантувати, що їхні «дочки» в третіх країнах не беруть участі в будь-якій діяльності, яка призведе до обходу санкцій;

оператори ЄС, які продають товари військового призначення третім країнам, мають оцінювати ризики реекспорту до рф;

оператори з ЄС, які передають промислове ноу-хау для виробництва товарів військового призначення комерційним партнерам із третіх країн, тепер повинні будуть включити договірні положення, щоб гарантувати, що таке ноу-хау не буде використовуватися для товарів, призначених для росії.

Новий пакет також передбачає заходи, які дозволять компаніям з ЄС вимагати відшкодування збитків, завданих російськими компаніями внаслідок запровадження санкцій та експропріацій.