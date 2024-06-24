Спутник зафиксировал следы пожаров на территории Центр космической связи в Крыму

https://racurs.ua/n196641-sputnik-zafiksiroval-sledy-pojarov-na-territorii-centr-kosmicheskoy-svyazi-v-krymu.html

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Супутник Planet Labs зафіксував сліди від пожеж на території військового об'єкту рф у селі Вітине.

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Про це свідчать супутникові фото за 24 червня, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

Згідно з даними OpenStreetMap, там знаходиться 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс (Центр дальнього космічного зв’язку), який входить до складу Повітряно-космічних сил рф. Це важлива військова частина у системі російського космічного зв’язку та супутникової навігації.

На території цього Центру розташовані системи супутникового спостереження та збору інформації «Лиана», до якої входять супутники «Лотос» і «Пион-НКС». «Пион-НКС», зокрема, використовує активну радіолокацію для морської розвідки та збору інформації, — розповів у коментарі «Схемам» військовий експерт Анатолій Храпчинський.

Він додав, що російська армія також може використовувати цей Центр, щоб керувати групами супутників «ГЛОНАСС» (російський аналог американської GPS, цією системою оперує, зокрема, державна корпорація рф «Роскосмос») та такими системами радіоелектронної боротьби, як «Тирада-2» і «Былина-ММ», що, за словами Храпчинського, «призначені для придушення сигналів зв’язку ворожих супутників».

У ніч на 24 червня прозвучала серія гучних вибухів — про що у соцмережах написали жителі Євпаторії та населених пунктів Молочне та Вітине, а також кримські телеграм-канали. Офіційно ані в Україні, ані в росії ці події не коментували.

З 2014 року рф передала комплекс до військ повітряно-космічної оборони та почала його модернізацію. Станом на 2017 рік повідомлялось, що центр отримав 10 нових комплексів і модернізація продовжувалась, при цьому лише на реконструкцію одного радіотелескопа планувалось витратити 1,8 млрд рублів, що за курсом того часу, близько 28 млн доларів.

За даними спільноти «КіберБорошно», цей об'єкт, окрім забезпечення зв’язку із космічними апаратами, включно із військовими супутниками, активно використовувався і для розміщення інших радіотехнічних засобів. Зокрема на території цього об'єкта був розміщений комплекс РЕБ «Красуха», який був покликаний прикрити його від подібних атак.

24 травня ЗСУ ударили по іншому центру дальнього космічного зв’язку на анексованому півострові, в районі селища Семидвір’я поблизу Алушти.