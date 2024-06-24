Николаев, Херсон, Бахмут - что известно о морпехе Гнатове, возглавившем Объединенные силы ВСУ

https://racurs.ua/n196646-nikolaev-herson-bahmut-chto-izvestno-o-morpehe-gnatove-vozglavivshem-obedinennye-sily-vsu.html

Ракурс

Володимир Зеленський у своєму зверненні 24 червня заявив про зміну командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

.

Що відомо про Андрія Гнатова який тепер керуватиме об'єднаними силами ЗСУ

Він з 2018 по 2021 роки він очолював 36 бригаду морської піхоти. У 2022 році був заступником командувача військ ОК «Південь», був одним з очільників оборони Миколаєва та звільнення Херсонщини.

У червні 2022 року особисто від президента отримав звання бригадного генерала та шеврон.

Нині відзначений трьома державними нагородами: медаллю «За військову службу Україні» (2015 р), орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2020 рік) та Хрестом бойових заслуг (липень 2022 року).

Закінчив Харківський інститут танкових військ, після чого керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти.

Навесні 2023 року Гнатов керував обороною Бахмуту, який на той момент перебував у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» під командуванням Олександра Сирського.

Гнатов — офіцер, який формував морську піхоту з тих частин, що відмовилися переходити на російський бік під час окупації Криму у 2014 році.