ЕС обвиняет Apple в нарушении правил цифровой конкуренции

https://racurs.ua/n196647-es-obvinyaet-apple-v-narushenii-pravil-cifrovoy-konkurencii.html

Ракурс

Європейський Союз звинувачує Apple у порушенні правил цифрової конкуренції.

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Європейська комісія опублікувала попередній висновок антимонопольного розслідування стосовно Apple. Згідно з ним крамниця додатків App Store порушує Акт про цифрові ринки Євросоюзу (DMA).

Було встановлено, що умови App Store «перешкоджають розробникам додатків вільно спрямовувати споживачів до альтернативних каналів для пропозицій і контенту».

Суворі правила DMA спрямовані на подолання домінування великих технологічних платформ і допомогу стартапам.

Якщо Apple буде визнана винною, їй загрожує штраф у розмірі до 10% її загального світового обороту. В разі повторного порушення — до 20%.

Apple зазнає дедалі більшого тиску з боку європейських регуляторів. Цього року компанія була оштрафована на рекордні 1,8 млрд євро за придушення конкуренції щодо музичних стрімінгових сервісів.

Попередні розслідування також ведуться проти Alphabet (материнська компанія Google), Amazon, ByteDance (власник TikTok), Meta (якій належать зокрема Facebook та Instagram) та Microsoft.