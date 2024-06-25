ГУР поразило российский склад боеприпасов. Скриншот с видео

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Ракурс

Українські розвідники уразили польовий склад боєприпасів ворога на території країни-агресора.

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У вівторок, 25 червня, в Ольховатському районі Воронезької області дрони ГУР уразили польовий склад боєприпасів Збройних сил росії. Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це ГУР повідомило у Facebook.

Зазначається, що вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3 тис. 500 к. м, виникла пожежа із детонацією. Вибухи тривають і досі.

З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго, — зазначили в розвідці.

Нагадаємо, 21 червня силами українських Військово-морських сил уразили об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч 33859, Єйськ) у Краснодарському краї. Внаслідок удару було знищено понад сотню дронів.