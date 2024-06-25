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Силы обороны уничтожили два российских ЗРГК «Панцирь-С1». Фото: Генштаб

Ракетчики уничтожили два ЗРПК «Панцирь-С1» в Харьковской области (ФОТО)

25 июн 2024, 13:50
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Українські захисники завдали болючих втрат росіянам у Харківській області.


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Зокрема, на Харківському напрямку було знищено два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь-С1». Про це Третя бригада оперативного призначення «Спартан» імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України 25 червня повідомила у Telegram.

Зазначається, що аеророзвідники НГУ виявили позиції російських зенітних комплексів та навели на них вогонь підрозділу ракетних військ ЗСУ. Ворожі цілі були уражені та виведені з ладу.

Як відомо, «Панцирь-С1» — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування. Вартість одного такого комплексу становить близько 15 млн дол.

или оборони знищили два російські ЗРГК «Панцирь-С1». Фото: НГУ

или оборони знищили два російські ЗРГК «Панцирь-С1». Фото: НГУ

или оборони знищили два російські ЗРГК «Панцирь-С1». Фото: НГУ

или оборони знищили два російські ЗРГК «Панцирь-С1». Фото: НГУ

Нагадаємо, 22 червня районі селища Дубове Бєлгородської області росії українська ракета вразила пускову установку «Панцир-С». Комплекс був знищений касетним боєприпасом. Російська влада не вигадала нічого кращого ніж заявити, що то «горить трава».

Источник: Ракурс


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