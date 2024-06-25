Лидеры стран Евросоюза договорились переназначить Урсулу фон дер Ляен

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Кандидатури Урсули фон дер Ляєн та Каї Каллас висунуть на пост голови Єврокомісії та голови дипломатії ЄС відповідно. Їх погодили три найбільші партії Європарламенту.

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Про це повідомили німецькій газеті Handelsblatt джерела в ЄС. Водночас, за словами співрозмовників, президент Євроради Мішель виступав проти кандидатури фон дер Ляєн.

Лідери країн ЄС також домовилися висунути на пост голови Євроради експрем'єра Португалії Антоніу Кошту, пише агентство DPA.

У четвер, 27 червня, у Брюсселі відбудеться зустріч лідерів ЄС, де ці імена будуть представлені главам держав та урядів для затвердження.

Прем'єрка Італії Мелоні вагалася стосовно кандидатури прем'єрки Естонії Каллас на посаду глави дипломатії ЄС.

У партії влади Італії вважають, що посада глави дипломатії ЄС дасть занадто багато впливу прем'єрці Естонії Каї Каллас з огляду на новий баланс сил після євровиборів.

Головною проблемою, за словами джерел, є політичне представництво.

«Оновити Європу» (партія, яку представляє Каллас) нещодавно зазнала поразки на виборах і незабаром втратить свою позицію третьої за величиною групи в Європарламенті, а вага, яку їй (Каллас) надасть роль високого представника, є непропорційно високою, — додали вони.

Аналітики зазначають, що Мелоні може скептично ставитися до призначення Каллас і з іншої причини.

Вона може неохоче делегувати зовнішньополітичні повноваження країнам Балтії, побоюючись, що їхня увага буде надто зосереджена на сході Європи, і може відсунути на другий план середземноморські питання та проблеми міграції, вкрай важливі для Мелоні.