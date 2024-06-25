Военный билет без посещения ТЦК можно получить в ЦПАУ, - Минцифры

https://racurs.ua/n196671-voennyy-bilet-bez-posescheniya-tck-mojno-poluchit-v-cpau-mincifry.html

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З 25 червня українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом.

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За ним перевірятимуть дійсність документа. Це відбуватиметься безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування, пообіцяли у Мінцифрі.

Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника.

Як це працює

Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу та надає актуальні дані про себе та підтверджує їх.

Далі адміністратор вносить дані в електронну систему, згодом інформація автоматично підтягується в реєстр «Оберіг» і заявник отримує військово-обліковий документ із QR-кодом.

За бажанням адміністратор надішле PDF-файл сформованого військово-облікового документа на електронну пошту або одразу роздрукує його. Він має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі, тож громадянин може обрати зручний для себе варіант.

Якщо людина раніше отримувала витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, вона може повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом. Документ дійсний 1 рік з моменту формування.

⏳ Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин. Тож економте свій час та виконуйте норму закону за лічені хвилини. Знаходьте найближчий ЦНАП на мапі. (https://center.diia.gov.ua/mapa-centriv-so-pracuut-pid-cas-vijni-2)