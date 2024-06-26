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Ракурс
Российские корабли из Черного и Азовского морей продолжают угрожать Украине, фото: History

Количество российских ракет в Черном и Азовском морях назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

26 июн 2024, 08:21
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росія станом на 06.30 сьогоднішнього дня, 26 червня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі один ворожий корабель. Він є носієм крилатих ракет «Калібр», проте ракет на ньому наразі немає.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі перебувають вісім ворожих кораблів, серед них два носії «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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