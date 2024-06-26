Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские корабли из Черного и Азовского морей продолжают угрожать Украине, фото: History
Количество российских ракет в Черном и Азовском морях назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n196685-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-i-azovskom-moryah-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на 06.30 сьогоднішнього дня, 26 червня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі один ворожий корабель. Він є носієм крилатих ракет «Калібр», проте ракет на ньому наразі немає.
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
В Азовському морі перебувають вісім ворожих кораблів, серед них два носії «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.
У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
Загрузка...