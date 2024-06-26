Російські кораблі з Чорного та Азовського морів продовжують загрожувати Україні, фото: History

https://racurs.ua/ua/n196685-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-ta-azovskomu-moryah-nazvaly-u-vms-infografika.html

Ракурс

росія станом на 06.30 сьогоднішнього дня, 26 червня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі один ворожий корабель. Він є носієм крилатих ракет «Калібр», проте ракет на ньому наразі немає.

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі перебувають вісім ворожих кораблів, серед них два носії «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.