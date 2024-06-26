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Ракурс
Россияне сбросили авиабомбу на Селидово, фото: «Телевидение КАПРИ»

Рашисты сбросили авиабомбу ФАБ-500 на Селидово, повреждены более 40 зданий (ФОТО)

26 июн 2024, 08:51
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Російські загарбники не припиняють щоденні обстріли Селидівської громади на Донеччині.


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Сьогодні, 26 червня, приблизно о 04.10 російські війська скинули на місто Селидове авіабомбу «ФАБ-500», повідомляється на Фейсбук-сторінці Селидівської міської ради.

В результаті обстрілу пошкоджено:

  • адміністративну будівлю підрозділу ДСНС;
  • шість пʼятиповерхових будинків;
  • 37 приватних житлових будинків;
  • один приватний автомобіль.

Постраждалих та загиблих, на щастя, немає, — зазначили у міськраді.

Росіяни скинули авіабомбу на Селидове, фото: «Телебачення КАПРІ»

Источник: Ракурс


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