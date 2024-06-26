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Россияне сбросили авиабомбу на Селидово, фото: «Телевидение КАПРИ»
Рашисты сбросили авиабомбу ФАБ-500 на Селидово, повреждены более 40 зданий (ФОТО)https://racurs.ua/n196686-rashisty-sbrosili-aviabombu-fab-500-na-selidovo-povrejdeny-bolee-40-zdaniy-foto.htmlРакурс
Російські загарбники не припиняють щоденні обстріли Селидівської громади на Донеччині.
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Сьогодні, 26 червня, приблизно о 04.10 російські війська скинули на місто Селидове авіабомбу «ФАБ-500», повідомляється на Фейсбук-сторінці Селидівської міської ради.
В результаті обстрілу пошкоджено:
- адміністративну будівлю підрозділу ДСНС;
- шість пʼятиповерхових будинків;
- 37 приватних житлових будинків;
- один приватний автомобіль.
Постраждалих та загиблих, на щастя, немає, — зазначили у міськраді.
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