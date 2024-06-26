Россияне сбросили авиабомбу на Селидово, фото: «Телевидение КАПРИ»

https://racurs.ua/n196686-rashisty-sbrosili-aviabombu-fab-500-na-selidovo-povrejdeny-bolee-40-zdaniy-foto.html

Ракурс

Російські загарбники не припиняють щоденні обстріли Селидівської громади на Донеччині.

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Сьогодні, 26 червня, приблизно о 04.10 російські війська скинули на місто Селидове авіабомбу «ФАБ-500», повідомляється на Фейсбук-сторінці Селидівської міської ради.

В результаті обстрілу пошкоджено:

адміністративну будівлю підрозділу ДСНС;

шість пʼятиповерхових будинків;

37 приватних житлових будинків;

один приватний автомобіль.