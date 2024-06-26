Росіяни скинули авіабомбу на Селидове, фото: «Телебачення КАПРІ»

https://racurs.ua/ua/n196686-rashysty-skynuly-aviabombu-fab-500-na-selydove-poshkodjeni-ponad-40-budivel-foto.html

Ракурс

Російські загарбники не припиняють щоденні обстріли Селидівської громади на Донеччині.

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Сьогодні, 26 червня, приблизно о 04.10 російські війська скинули на місто Селидове авіабомбу «ФАБ-500», повідомляється на Фейсбук-сторінці Селидівської міської ради.

В результаті обстрілу пошкоджено:

адміністративну будівлю підрозділу ДСНС;

шість пʼятиповерхових будинків;

37 приватних житлових будинків;

один приватний автомобіль.