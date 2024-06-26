Избран новый генсек НАТО

Марк Рютте, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n196694-izbran-novyy-gensek-nato.html

Ракурс

Посли НАТО сьогодні, 26 червня, обрали наступним главою Північноатлантичного альянсу прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

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Рішення було ухвалене на засіданні в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі., повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що призначення Рютте стало формальністю після того, як його єдиний суперник на цю посаду — президент Румунії Клаус Йоганніс — оголосив минулого тижня, що знімає свою кандидатуру, оскільки не зміг набрати достатньої кількості голосів.

Рютте почне виконувати функції генсека НАТО з 1 жовтня 2024 року й замінить на цій посаді норвежця Єнса Столтенберга.

Рютте заявив, що з нетерпінням чекає, щоб взятися за роботу «з великою енергією».

Альянс є і залишатиметься наріжним каменем нашої колективної безпеки. Очолювати цю організацію — це відповідальність, яку я не сприймаю легковажно, — наголосив він на сторінці у соцмережі X.

Заявивши про свою зацікавленість у цій посаді минулого року, Рютте одразу ж отримав підтримку ключових членів альянсу — США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Інші були більш стриманими, особливо країни Східної Європи, які стверджували, що ця посада вперше має дістатися комусь із їхнього регіону. Однак зрештою вони підтримали Рютте, відомого як запеклий критик російського диктатора володимира путіна.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Рютте виступав на підтримку України. Зокрема, він став одним з ініціаторів коаліції винищувачів, котра має передати Україні літаки F-16.

Рютте народився 1967 році в Гаазі. Здобув ступінь магістра історії у Лейденському університеті. Політичну кар'єру розпочав у 2002 році, до цього працював у харчовій компанії. Впродовж останніх 14 році — з 2010 року — він очолює уряд Нідерландів.

Джерело: Reuters