На Закарпатье в приграничных районах ввели дополнительные ограничения. Фото:

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Додаткові режимні обмеження запровадили в прикордонній зоні у Закарпатській області.

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Зокрема, обмеження діятимуть в межах Ставненської, Костринської, Великоберезнянської, Дубриницько-Малоберезнянської, Оноківської, Холмківської, Сюртівської та Чопської територіальних громад Ужгородського району. Про це Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України 26 червня повідомило у Facebook.

Зазначається, що у прикордонній смузі в межах району заборонено перебування осіб й провадження робіт поза межами населених пунктів. Громадянам не дозволили знаходитися на дорогах, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону. Це ж стосується й автомобілів та руху по цих дорогах у темний час доби.

Зупиняти авто на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками теж вже не можна. Виняток можуть становити лише технічні несправності.

Забороняється перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів. У цих районах не дозволено використовувати прилади нічного бачення, тепловізійну техніку, радіостанції, крім установлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення.

Також заборонено використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

Нагадаємо, двоє жителів Волинської області намагалися незаконно переплисти річку Західний Буг, по якій проходить держкордон, щоб потрапити до Польщі. Прикордонники затримали порушників.