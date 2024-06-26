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Ракурс
Экс-чиновник «Укрэнерго» разворовывал деньги. Фото: НАБУ

Экс-чиновник «Укрэнерго» разворовывал деньги на закупке бронежилетов

26 июн 2024, 18:48
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Корупцію при закупівлі бронежилетів під час війни викрили українські правоохоронці.


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Упродовж березня-квітня 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго», який відповідав за перевірку постачальників та вибір найвигідніших пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову. Про це 26 червня Національне антикорупційне бюро повідомило у Facebook.

Слідчі з’ясували, що цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво бронежилетів. Внаслідок такої схеми держава зазнала збитків на суму понад 10,3 млн грн.

НАБУ і Спеціальна антикорупційна прокуратура спільно з Службою безпеки України повідомили колишньому посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до шести років тюрми.

Екс-посадовець «Укренерго» розкрадав гроші. Фото: НАБУ

Екс-посадовець «Укренерго» розкрадав гроші. Фото: НАБУ

Нагадаємо, НАБУ викрило в корупції міського голову Мукачева та голову Мукачівської районної ради. Зловмисники продали за безцінь 3 га землі у Закарпатській області — внаслідок оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.

Источник: Ракурс


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