Экс-чиновник «Укрэнерго» разворовывал деньги. Фото: НАБУ

https://racurs.ua/n196706-eks-chinovnik-ukrenergo-razvorovyval-dengi-na-zakupke-bronejiletov.html

Ракурс

Корупцію при закупівлі бронежилетів під час війни викрили українські правоохоронці.

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Упродовж березня-квітня 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго», який відповідав за перевірку постачальників та вибір найвигідніших пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову. Про це 26 червня Національне антикорупційне бюро повідомило у Facebook.

Слідчі з’ясували, що цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво бронежилетів. Внаслідок такої схеми держава зазнала збитків на суму понад 10,3 млн грн.

НАБУ і Спеціальна антикорупційна прокуратура спільно з Службою безпеки України повідомили колишньому посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до шести років тюрми.

Нагадаємо, НАБУ викрило в корупції міського голову Мукачева та голову Мукачівської районної ради. Зловмисники продали за безцінь 3 га землі у Закарпатській області — внаслідок оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.