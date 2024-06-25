Чиновників на Закарпатті викрили в корупції. Фото: НАБУ

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Міський голова Мукачева та голова Мукачівської районної ради вириті в корупції.

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Зловмисники продали за безцінь 3 га землі у Закарпатській області. Мер «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев’ять разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп. Про це Національне антикорупційне бюро 25 червня повідомило у Facebook.

Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.

Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на півроку.

Також фігурують у справі колишній начальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради, два власники компанії-оцінювачки та оцінювач.

Служба безпеки України повідомила, що посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ст. 368−4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

За даними журналістів, йдеться про мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького.