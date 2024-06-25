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Ракурс
Чиновников на Закарпатье разоблачили в коррупции. Фото: НАБУ

Мэра Мукачева Андрея Балогу разоблачили в масштабной коррупции (ФОТО)

25 июн 2024, 10:20
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Міський голова Мукачева та голова Мукачівської районної ради вириті в корупції.


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Зловмисники продали за безцінь 3 га землі у Закарпатській області. Мер «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев’ять разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп. Про це Національне антикорупційне бюро 25 червня повідомило у Facebook.

Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.

Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на півроку.

Також фігурують у справі колишній начальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради, два власники компанії-оцінювачки та оцінювач.

Служба безпеки України повідомила, що посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • ст. 368−4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

За даними журналістів, йдеться про мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя.

Чиновників на Закарпатті викрили в корупції. Фото: НАБУ

Чиновників на Закарпатті викрили в корупції. Фото: НАБУ

Чиновників на Закарпатті викрили в корупції. Фото: НАБУ

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького.

Источник: Ракурс


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