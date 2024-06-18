НАБУ зацікавилося статками заступника генпрокурора, дівчина якого придбала Porsche та 3-поверховий котедж

https://racurs.ua/ua/n196447-nabu-zacikavylosya-statkamy-zastupnyka-genprokurora-divchyna-yakogo-prydbala-porsche.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького.

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Про це «Радіо Свобода» повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Детективи зареєстрували кримінальне провадження 13 травня — через тиждень після виходу першого матеріалу «Схем», в якому йшлося про те, що Дмитро Вербицький оселився в таунхаусі у котеджному містечку «Коник» у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше ринкової вартості.

У другому розслідуванні «Схеми» розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024-му році придбала новий Porsche та 3-поверховий котедж в тому ж «Конику», загальна вартість яких щонайменше 52 млн грн — хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більш як 360 тис. грн.

Тоді у коментарі «Схемам» заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що не допомагав Ільницький фінансово, при цьому не спростував, що перебуває з нею у стосунках, але зазначив, що вони не носять сімейного характеру.