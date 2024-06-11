Дівчина на 52 млн доларів - подруга заступника прокурора стала власницею елітного майна

https://racurs.ua/ua/n196207-divchyna-na-52-mln-dolariv-podruga-zastupnyka-prokurora-stala-vlasnyceu-elitnogo-mayna.html

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Журналісти «Схем» встановили, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024 році придбала елітне майно на суму щонайменше 52 млн грн, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

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Зокрема, вона придбала будинок в елітному котеджному містечку «Коник» в Києві площею 240 кв. м ринковою вартістю 1,2 млн дол. (48 млн грн) та автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску вартістю 100 тис. дол. (близько 4 млн грн).

До того ж, судячи з її публікацій в соцмережах, вона також стала власницею салону краси у столиці. При цьому її сукупний дохід, прозвітований перед державою, за останнє десятиліття склав трохи більше 360 тис. грн.

Стосунки у коментарі «Схемам» Вербицький та Ільницька не спростували. Свої активи, куплені у 2024 році на загальну суму більш як 50 млн грн, вона пояснила зокрема тим, що колись мала «яхтовий» бізнес зі своїм неназваним колишнім хлопцем, від якого нібито отримала у спадок за заповітом чимало активів.

«Схемам» вдалося встановити ім’я цього підприємця. У коментарі журналістам його вдова заявила, що ще до смерті він скасував свій заповіт на Ільницьку і він не вступив у силу. Це підтверджують і записи в реєстрах.

У коментарі «Схемам» заступник генпрокурора Вербицький заявив, що їхні стосунки з Христиною Ільницькою не носять сімейний характер, що передбачало би відображення її майна в його декларації, та заявив, що не надавав їй допомогу у купівлі нерухомості.

Ільницька теж додала, що «на даному етапі» стосунки не носять сімейний характер. Своє майно, куплене у 2024-му, вона пояснила зокрема тим, що колись мала «яхтовий бізнес» зі своїм неназваним колишнім хлопцем, від якого нібито отримала у спадок за заповітом чимало активів.

«Схемам» вдалося встановити ім’я цього підприємця. У коментарі журналістам його вдова заявила, що ще до смерті він скасував свій заповіт на Ільницьку і він не набув чинності. Це підтверджують і записи в реєстрах.