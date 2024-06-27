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Ракурс
Уничтоженный российский беспилотник, фото: ГПСУ

На Харьковщине уничтожили пытавшийся залететь в тыл беспилотник Zala (ФОТО)

27 июн 2024, 22:20
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На Харківщині один з розрахунків протиповітряної оборони підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» збив російський БПЛА літакового типу — Zala.


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Про це сьогодні, 27 червня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Безпілотник окупантів був виявлений під час спроби залетіти в тил українських захисників на Вовчанському напрямку, — зазначають у ДПСУ. — Охоронці кордонів з зенітної установки нанесли вогневе ураження ворожому дрону-шпигуну. Повітряний противник був знищений вщент.

У ДПСУ зазначають, що такі безпілотники росіяни використовують для розвідки та наведення баражуючого боєприпасу «Ланцет».

Знищений російський безпілотник, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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