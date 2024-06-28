Дания подготовила 50 украинских специалистов по обслуживанию F-16, еще 50 человек будут учить после «летней паузы»

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Данія підготувала 50 українських спеціалістів з обслуговування F-16, ще 50 людей навчатимуть після «літньої паузи».

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Про це повідомив очільник ВПС країни Ян Дам.

Офіційно все ще звучить, що перший з 19 данських літаків F-16 буде доставлений в Україну влітку, пише видання Nyheder. Втім щоб отримати перевагу в повітрі над Україною, потрібно набагато більше, вважає очільник ВПС Данії Ян Дам.

Це вимагає більш ефективних військово-повітряних сил і наземної ППО… Збити F-16 буде великою стратегічною перемогою росіян, і ми робимо все можливе, щоб мінімізувати ризик, роблячи українців максимально вправними. Але обіцяти нічого не можу. І, звичайно, мені було б дуже шкода, якби одного з них збили, — каже він.

До кінця цього року Данія припинить навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Про це очільник данського оборонного відомства сказав під час спільної пресконференції зі своїм колегою з Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Пульсен пояснив, що навчання українських льотчиків припинитися у зв’язку з тим, що Данія переходить на винищувачі F-35.

Для нових літаків використовуватимуть авіаційну базу в Скрідструп, де наразі навчаються українські льотчики.

За його словами, майже 20 українських льотчиків F-16 пройдуть підготовку до завершення програми навчання наприкінці 2024 року.

Крім цього, Данія, як і раніше, зможе робити свій внесок у підготовку українських пілотів, але це відбуватиметься не на території країни.

Нагадаємо, 20 серпня 2023 року прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16.

Володимир Зеленський нещодавно заявив, що данські F-16 надійдуть до України найближчим часом.