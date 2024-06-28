https://racurs.ua/n196770-17-letniy-podozrevaemyy-v-ubiystve-15-letney-devochki-povesilsya-v-sizo.html

Ракурс

Підозрюваний у жорсткому вбивстві 15-річної мешканки Одеського району Мішель Піявчик звів рахунки з життям у слідчому ізоляторі.

.

Як повідомили «Думській» джерела в поліції, тіло 17-річного Дмитра Закальського знайшли днями в камері 5-го режимного корпусу СІЗО. Він повісився за допомогою простирадла. Залишив передсмертну записку.

В момент суїциду співкамерник арештанта нібито був на прогулянці.

Закальського притягували до кримінальної відповідальності за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України — «вбивство, вчинене з корисливих мотивів». Йому загрожувало до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Справа про вбивство Мішель Піявчик усе ще перебуває на стадії досудового розслідування — нещодавно суд продовжив його до 1 серпня.

За даними правоохоронців, Закальський і Піявчик познайомилися в Телеграм. Під час спілкування хлопець дізнався про те, що в дівчинки є коштовні речі: телефон Apple iPhone 14, бездротові навушники Apple Air Pods 3, смарт-годинник Аpple Watch і портативна колонка JBL. У нього виник умисел на заволодіння цим майном.

Він запропонував Мішель зустрітися на залізничному вокзалі в Одесі та поїхати електричкою до нього в гості. Вона погодилася.

21 січня 2024 року пара вирушила в дорогу. Вони вийшли на проміжній станції «Раухівка», де зловмисник привів дівчину до підвалу закинутої будівлі колишнього вагового комплексу. Там він узяв невстановлений важкий предмет, яким кілька разів ударив по голові нещасної. Вона померла на місці, і вбивця закидав її тіло сміттям.

Про зникнення Мішель 30 січня повідомила її бабуся. 3 лютого поліції вдалося затримати підозрюваного. Суд відправив його до слідчого ізолятора без можливості виходу на свободу під заставу.