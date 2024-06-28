Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n196774-podrobnyy-mirnyy-plan-budet-gotov-k-koncu-goda-zelenskiy.html

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Україна підготує детальний план завершення війни вже до кінця 2024 року.

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Про це сьогодні, 28 червня, під час спільної прес-конференції з президентом Словенії Наташі Пірц Мусар у Києві заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, після Саміту миру у Швейцарії Київ працює над трьома детальними планами, які стосуються енергетики, продовольчої безпеки та обміну. Щодо цих сфер буде підготовлено детальний план вже найближчим часом.

Всі інші пункти формули миру ми також розробимо і підготуємо сукупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами, — додав він. — Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо.

Зеленський наголосив, що Україна хоче миру, проте мусить одночасно провадити дві лінії — озброюватися і готувати мирну стратегію.