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Рашисты 28 июня ударили ракетой по девятиэтажке в Днепре, фото: ГСЧС
В Днепре уже девять пострадавших после российского ракетного удара (ВИДЕО)https://racurs.ua/n196783-v-dnepre-uje-devyat-postradavshih-posle-rossiyskogo-raketnogo-udara-video.htmlРакурс
У Дніпрі до дев’яти зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по житловій багатоповерхівці, завданого росіянами сьогодні, 28 червня.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Крім того, за попередньою інформацією, двоє людей не виходять на зв’язок.
Раніше Лисак повідомляв, що серед постраждалих є семимісячне немовля, а троє осіб — жінки віком 27 та 30 років і 29-річний чоловік — перебувають у важкому стані.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що станом на 21.00 відомо про одну загиблу людину, ще одна врятована. Психологи ДСНС надали допомогу 10 людям. Локалізовано пожежу на загальній площі 50 кв. м.
Пошуково-рятувальна операція триває.
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