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Рашисти 28 червня вдарили ракетою по дев’ятиповерхівці у Дніпрі, фото: ДСНС

У Дніпрі вже дев’ять постраждалих після російського ракетного удару (ВІДЕО)

28 чер 2024, 21:23
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У Дніпрі до дев’яти зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по житловій багатоповерхівці, завданого росіянами сьогодні, 28 червня.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, за попередньою інформацією, двоє людей не виходять на зв’язок.

Раніше Лисак повідомляв, що серед постраждалих є семимісячне немовля, а троє осіб — жінки віком 27 та 30 років і 29-річний чоловік — перебувають у важкому стані.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що станом на 21.00 відомо про одну загиблу людину, ще одна врятована. Психологи ДСНС надали допомогу 10 людям. Локалізовано пожежу на загальній площі 50 кв. м.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Джерело: Ракурс


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