Рашисти 28 червня вдарили ракетою по дев’ятиповерхівці у Дніпрі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n196783-u-dnipri-vje-dev-yat-postrajdalyh-pislya-rosiyskogo-raketnogo-udaru-video.html

Ракурс

У Дніпрі до дев’яти зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по житловій багатоповерхівці, завданого росіянами сьогодні, 28 червня.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, за попередньою інформацією, двоє людей не виходять на зв’язок.

Раніше Лисак повідомляв, що серед постраждалих є семимісячне немовля, а троє осіб — жінки віком 27 та 30 років і 29-річний чоловік — перебувають у важкому стані.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що станом на 21.00 відомо про одну загиблу людину, ще одна врятована. Психологи ДСНС надали допомогу 10 людям. Локалізовано пожежу на загальній площі 50 кв. м.

Пошуково-рятувальна операція триває.